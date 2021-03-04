Коронавирус в ДНР: За сутки 188 жителей заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 188 жителей. 7 человек умерли от опасной инфекции. За это время 72 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 650 исследований, из них выявлено 169 случаев заболевания (26,0 %) и у 19 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 24822. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 5855 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 16906. Летальных случаев – 2061.

Также за сутки выявлено 72 случая пневмоний, на 1 случай больше, чем за предыдущий день. 52 человека госпитализированы. Всего на лечении 862 пациента с пневмониями, из них 452 на кислородной поддержке (+12 за сутки).

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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