В ЛНР с 13 марта подорожает проезд в общественном транспорте

Одна поездка в городском автобусе будет стоить 12 рублей. Фото: lifelug.su

С 13 марта в ЛНР начнут действовать новые размеры тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил специалист по связям с общественностью Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР Евгений Сергейко.

- В городском транспорте проезд подорожает на 2 рубля. В автобусах будет 12 рублей за поездку, в троллейбусах – 10 рублей. В пригородном и междугородном транспорте тарифы вырастут на 20 копеек за километр, и составят 1,2 рубля за километр, но не менее 12 рублей за поездку, - сказал Сергейко.

Он отметил, что принято компромиссное решение по результатам переговоров рабочей группы с участием отраслевых профсоюзов, Ассоциации перевозчиков, специалистов Тарифного комитета и Министерства инфраструктуры и транспорта.

Сергейко считает, что это «незначительное для населения повышение цен на проезд». Но оно позволит на определенное время обеспечить стабильную работу всей сферы перевозок. Ведь тарифы на проезд в Республике были утверждены пять лет назад, в 2016 году, и с тех пор не повышались.

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