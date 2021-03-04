«Снаряд попал в многоквартирный дом!» С утра ВСУ обстреливают села на окраине Донецка

ВСУ при обстрелах применяют минометы калибром 120 мм. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня утром украинские военные открыли мощный огонь из тяжелых минометов по селам на окраине Донецка.

- С утра ведется обстрел со стороны ВСУ территории сел Веселое и Спартак, а также станции «Донецк-Северный». Попадание в многоквартирный дом №14 по улице Привокзальная на станции «Донецк-Северный». Выбиты окна. Пострадавших нет. Местных жителей просим соблюдать осторожность! Будьте бдительны! – сообщил на странице в соцсети глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), при обстрелах применялись минометы калибром 120 мм. Только по Спартаку в 7.52 было выпущено 8 мин. Огонь вели с позиций ВСУ в районе Опытного.

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