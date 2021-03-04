Под Ясиноватой украинский снайпер убил сотрудника полиции ДНР, который спасал детей

Украинский снайпер открыл огонь по полицейским. Фото: Пресс-служба штаба ООС

Сотрудник МВД ДНР погиб днем 3 марта от снайперского огня в районе Ясиноватой. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В 11:30 военнослужащие Народной милиции, которые находятся на боевом посту в районе Ясиноватской промзоны, позвонили в дежурную часть полиции Ясиноватой. Они сообщили, что обнаружили группу детей между позициями украинской армии и НМ ДНР. В полдень для эвакуации детей была направлена следственно-оперативная группа. Но ее обстреляли снайперы.

- Был смертельно ранен младший сержант полиции В. Война. Сотрудники МВД были вынуждены прервать проводимые мероприятия, дети не были эвакуированы, — констатировали в пресс-службе.

Кстати, дети не в первый раз выходят на линию боевого соприкосновения со стороны украинских позиций. Полицейские ДНР обычно пресекали опасные «игры».

- Действия ВСУ носили откровенно провокационный характер. Киев в очередной раз продемонстрировал полное игнорирование не только Минских договоренностей, но и норм общечеловеческой морали, - заявили в МВД ДНР.

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