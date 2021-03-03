В ДНР прокомментировали отказ Украины оценивать проект дорожной карты Республик Донбасса

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сделала заявление. Фото: ДАН
Украина не будет давать никаких оценок по проекту дорожной карты ДНР и ЛНР по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом в ходе видеоконференции Контактной группы открыто заявил Глава делегации незалежной Леонид Кравчук.
Полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Наталья Никонорова прокомментировала заявление Кравчука.
- Таким образом, Украина открыто срывает не только все наши попытки разблокировать работу на политическом треке, но и в очередной раз показывает полное, откровенно демонстративное нежелание к адекватной, согласованной с Донбассом деятельности в рамках Контактной группы, - заявила Наталья Никонорова.
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