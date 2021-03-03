Украина не пропускала на свою территорию через КПВВ у «Луганск-Счастье» пустые фуры гумконвоя ООН

Гумконвой прибыл в ДНР и ЛНР 1 марта. Фото: ЛИЦ

Украинская сторона не пропускала пустые фуры гуманитарного конвоя ООН, которые 1 марта доставили в Республики Донбасса помощь, на свою территорию через контрольно-пропускной пункт «Луганск-Счастье».

Однако после вмешательства представителя Луганской Народной Республики 11 машин пересекли линию разграничения. Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

- Украинская сторона без создания проблем обойтись не может, и изображая из себя ярого блюстителя норм международного права, киевские власти продолжают показывать явный деструктив даже в вопросе выполнения обязательств по отношению к международным миссиям, - заявила Кобцева.

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