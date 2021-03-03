Украинский снайпер расстрелял трансформаторную подстанцию в ДНР, чтобы оставить людей без электричества

Жителям временно подключили электричество с помощью резервной схемы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские снайпер целенаправленно расстрелял комплектную трансформаторную подстанцию, которая питает поселок Александровка. 80 домов населенного пункта оказались обесточенными. Об этом сообщили в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.

- Огонь был открыт около 13.00. Энергетики насчитали четыре пулевых отверстия, повреждена обмотка трансформатора, пробит бак, зафиксирована течь трансформаторного масла, - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что провести оперативный ремонт на месте невозможно.

- Чтобы восстановить надежную работу КТП, необходимо заменить поврежденный трансформатор, - говорят в Минугля и энергетики Республики. - Специалисты Петровского Западного РЭС выстроили временную резервную схему и в 15.00 подали напряжение обесточенным абонентам. В данный момент жители Александровки со светом.

Чтобы провести полноценный ремонт – необходимо согласование СЦКК и гарантии с украинской стороны «режима тишины».

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