Подробности пожара в известном гастро-пабе «Свинья»: огонь перешел на соседние здания

Пожар возник в известном кафе "Свинья". ФОТО МЧС ДНР

О подробности пожара в известном гастро-пабе «Свинья»: сообщают свидетели.

- Кафе находится рядом с жилым домом и Главпочтамтом, - говорит местная жительница Людмила. - Мы испугались, в кафе начали разбирать крышу. Выбежали на улицу.

Пожарные МЧС присутствуют на месте и ведут борьбу с огнем. О жертвах не сообщается, по визуальным данным обрушений кровли из - за огня нет.

Напомним, что после полудня жители заметили дым в районе улицы Постышева в Донецке. Как сообщала «Комсомольская правда», спасатели демонтировали крышу заведения, о чем их просили местные жители. Это дало возможность подобраться к очагу пожара.

Тем временем, в 17.00 появилась информация, что очаг ликвидировали. Жертв нет.

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