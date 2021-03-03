За сутки от коронавируса в ЛНР вылечились 25 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 33 жителей.

- Всего по состоянию на 09.00 3 марта зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 3102, - говорится в сообщении ведомства.

В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки выписано 25 человек.

Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 2633 человека. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 272 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 февраля 2021 года: Болезнь побороли почти 17 тысяч пациентов

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 3 февраля 2021 года (подробности)