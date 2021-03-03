В ЛНР заявили о новых фактах размещения вооружения ВСУ в жилых кварталах Донбасса

ВСУ продолжают размещать вооружение вблизи жилых кварталов. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали о новых фактах размещения зениток и бронетехники ВСУ.

- Отмечено нахождение 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23 на территории жилого домовладения в населенном пункте Станица Луганская, - рассказывают в оборонном ведомстве Республики. - Три боевые машины пехоты вблизи жилого дома в поселке городского типа Новотошковское, три БМП и многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный в жилом районе села Орехово.

Кроме этого, на железнодорожной станции в Рубежном обнаружено четыре 85-миллиметровые гаубицы и восемь 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С19 Мста-С.

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