В центре Донецке горит «Гастро-паб «Свинья»

МЧС ДНР ликвидируют возгорание. Фото: ДАН

В центре Донецке в ресторане «Гастро-паб «Свинья» произошло возгорание. На месте происшествия работает МЧС.

Спасатели демонтировали крышу заведения. Это даст возможность ликвидировать пожар сверху.

На данный момент пожар усилился, угрозы перехода огня на соседние постройки нет.

Напомним, что ранее сообщалось о пожаре на территории Амвросиевской птицефабрики. Огнем уничтожены кровля и перекрытие в одном из зданий.

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