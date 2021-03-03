Коронавирус в ДНР: Ожидается старт вакцинации во всей Республике

Медики Донецкой Народной Республики продолжают борьбу с новой коронавирусной инфекцией Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ближайшее время в ДНР продолжат вакцинацию от коронавируса. Вчера стало известно о прибытии второй партии российской вакцины «Спутник V». Прививки будут делать в пунктах по всей территории Республики – всего их 39.

Тем временем, медики выявили новые случаи заболевания коронавирусом в ДНР. 2 марта было проведено 319 исследований. Из выявлено 75 случаев заболевания. Еще у пяти пациентов диагноз был установлен клинико-эпидемиологически.

- За все время по состоянию на 10 утра 3 февраля 2021 года в Республике было выявлено 24 634 зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, - заявили в Минздраве.

Из общего количества выздоровели 16 834 человека. 2 054 – умерли. 5 746 пациентов продолжают лечение.

Напомним, вакцинация в ДНР стартовала 1 февраля. Однако тогда прививки начали делать только в Донецке.

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