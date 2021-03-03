На Амвросиевской птицефабрике произошел крупный пожар

Пожар удалось ликвидировать. Фото: Архив КП

На птицефабрике в Амвросиевке произошел крупный пожар. Огнем уничтожена кровля и перекрытие в одном из зданий. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

- В Амвросиевке по улице Карла Либкнехта в нефункционирующем здании ООО «Амвросиевская птицефабрика» 2 марта произошло возгорание. В результате уничтожено: кровля на площади 500 метров квадратных, перекрытие на площади 500 метров квадратных, а также сухая трава возле здания на площади 1 га, - говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве отметили, что информация о пострадавших не поступала

Пожар удалось ликвидировать.

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