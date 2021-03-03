СЦКК: Минувшей ночью ВСУ выпустили 100 мин по селу на юге ДНР

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Республики. Фото: Штаб ООС

Ночью, 3 марта, вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу село Ленинское, что на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелы зафиксированы в период с 03.15 до 03.56, - рассказывают в СЦКК. - Огонь велся в направлении села Ленинское со стороны подконтрольного украинским войскам населенного пункта Водяное.

По данным Представительства, в общей сложности было выпущено 100 мин калибром 82 миллиметра.

Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики.

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