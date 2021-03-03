ВСУ за сутки выпустили по ДНР 105 боеприпасов

Украинская армия увеличила интенсивность обстрелов Республики. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Под обстрел киевских силовиков попали поселки Ленинское на мариупольском и Пантелеймоновка на горловском направлениях.

- Применялись гранатометы и минометы, - сказали в СЦКК. - Общее количество примененных Киевом боеприпасов – 105 единиц.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что интенсивность огня по ДНР за сутки выросла в шесть с половиной раз.

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