Военнослужащим ДНР разрешили открывать огонь для подавления огневых позиций ВСУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Управлении Народной милиция Донецкой Народной Республики заявили, что военнослужащие получили разрешение на подавление и уничтожение огневых точек вооруженных формирований Украины в Донбассе.

- В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики в целях защиты населения подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника, - говорится в заявлении.

Напомним, что украинская армия увеличила интенсивность обстрелов территории Республики. Ночью, 3 марта, киевские силовики выпустили сто 82-миллиметровых мин по Ленинскому, утром украинская армия подвергла минометному обстрелу село Веселое.

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