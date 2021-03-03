«Комсомольская правда» в Донбассе: Что почитать в газете за 4 марта

В этом номере Толстушки - подарочный купон на бесплатное посещение ботсада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

4 марта выходит еженедельный выпуск «КП» - Толстушка. И там будет много интересных материалов. Среди них – о том, как донецкие дизайнеры диктуют моду и покоряют сердца россиянок.

С удовольствием прочтете эксклюзивный материал о жизни племянницы Брежнева и о том, как она хочет вернуться из Америки на Родину.

Еще мы расскажем о телевизоре – шпионе, о том, как «Комсомолка» нашла прототип Робинзона Крузо, и о последнем фильме Сергея Бодрова.

В этом номере есть и подарок нашим читателям – купон на бесплатное посещение Донецкого ботсада.

Напомним, «Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю.

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