В ЛНР хотят открыть республиканскую здравницу

Санаторий-профилакторий в Молодогвардейске. Фото: irecommend.ru

В апреле в Луганской Народной Республике планируют запустить работу республиканской здравницы - пять санаториев-профилакториев, объединившихся в одно государственное учреждение после реорганизации угольной отрасли в 2020 году. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики ЛНР.

- Сейчас готовимся к приему первых отдыхающих. При благоприятной эпидемиологической обстановке принять их станет возможным уже с начала второго квартала 2021 года, - прокомментировала министр труда и социальной политики Светлана Малахова.

В санаториях можно будет пройти диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Льготные категории граждан имеют возможность оздоровиться бесплатно - за счет госбюджета.

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