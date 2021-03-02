В ДНР доставили большую партию российской вакцины от коронавируса

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» содержит два компонента и предполагает проведение вакцинации в два этапа. Фото: Минздрав ДНР
В рамках гуманитарной помощи от РФ в Донецкую Народную Республику поступила вторая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.
- В Республику доставлена вторая партия двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V» в рамках гуманитарного конвоя с территории Российской Федерации, - сказано в сообщении.
Новые дозы препарата уже начали распределять по больницам.
- Большая партия вакцины сегодня будет поэтапно распределяться в учреждения здравоохранения по всей территории Республики, а после будет продолжена кампания по вакцинации, - прокомментировал событие и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.
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