Боксеры ЛНР завоевали 9 медалей на турнире в России

Республиканскую федерацию бокса на турнире представили 9 спортсменов, которые завоевали 8 золотых и 1 серебряную медали. Фото: Луганская республиканская федерация бокса

27 февраля спортсмены Луганской федерации бокса имени Эдуадра Дидоренко выступили на открытом первенстве города Гуково в Ростовской области, где завоевали девять медалей. Об этом сообщили в боксерской организации.

- В соревнованиях участвовали 122 спортсмена из десяти городов Ростовской области и ЛНР, - рассказали участники.

Луганскую Народную Республику на ринге представили девять боксеров, каждый из которых завоевал призовое место.

Победителями в своих весовых категориях стали спортсмены из города Антрацит Владимир и Михаил Терентьевы, Амир Мамедов, Назар Примачик, Владимир Костенко, а также Луганска - Илья Дубин, Ярослав Коренев и Сергей Шаповалов. А Тимур Сергеев забрал с собой серебряный трофей.

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