В Донбассе из-за позиции Украины не договорились об открытии пропускных пунктов

Ольга Кобцева уже заявляла ранее, что украинская сторона умышленно саботирует открытие новых КПП в Донбассе. Фото: ЛИЦ

Участники рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы не смогли договориться об открытии КПП «Первомайск-Золотое» и «Луганск-Счастье» из-за позиции украинской стороны. Об этом на брифинге в Луганском информационном центре заявила представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева.

- Из-за деструктивной позиции Украины достичь договоренности об одновременном открытии пунктов пропуска и в обсуждении вопроса процессуальной очистки и освобождения людей не удалось, - отметила она.

По словам Кобцевой, представитель Украины применила недопустимую риторику, чем заблокировала весь переговорный процесс. В результате координатор от ОБСЕ Тони Фриш был вынужден остановить заседание подгруппы.

Читайте также

В МГБ ЛНР выяснили, кто под именем «Олег Бондаренко» распространяет фейки о Республике

В спецслужбе установили данные сотрудника центра информационно-психологических операций ВСУ (подробнее)