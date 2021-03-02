Педагоги из ДНР смогут работать в Южной Осетии

Соглашение открывает новые возможности для преподавателей, которые могут работать в двух вузах
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Руководители профильных ведомств Южной Осетии и Донецкой Народной Республики договорились расширить сотрудничество в образовательной сфере. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ДНР.
- В Цхинвале подписали протокол об изменениях в соглашение о взаимном признании образования и квалификации между Южной Осетией и ДНР, - сказано в сообщении.
Документ предполагает углубление сотрудничества в части подготовки кадров высшей квалификации.
- Это касается профессоров, доцентов и преподавательского состава, который сможет работать в двух вузах, - отметил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.
Новые возможности также открываются перед учеными и студентами.
- Рассчитываем, что наши соискатели смогут реализовать свои научные проекты на территории ДНР, а коллеги из Донецкой Республики преподавать в Южной Осетии, - сказала и.о. министра образования и науки РЮО Натали Гассиева.
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