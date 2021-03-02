В ДНР объявили штормовое предупреждение

По прогнозу синоптиков, средняя температура воздуха на этой неделе составит от 0 до 6 градусов тепла Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В течение дня в Донецкой Народной Республике ожидают штормовой ветер, который соответствует «желтому» уровню опасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Ночью и утром в Донецке и Республике ожидается туман, видимость составит 100-500 метров. Днем возможен порывистый ветер до 15-20 метров в секунду, - рассказали в ведомстве.

При этом существенных осадков синоптики не обещают. Температура воздуха достигнет 5 градусов тепла.

Сейчас в столице Республики наблюдается переменная облачность, юго-западный ветер дует со скоростью до пяти метров в секунду.

Ранее в МЧС сообщили, что на текущей неделе в Донецкой Народной Республике сохранится прохладная погода. Вероятны дожди, порывистый ветер и туман.

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