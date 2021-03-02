За все время в ЛНР умерли 272 пациента с коронавирусом

Врачи напоминают: коронавирус способен вызывать смертельно опасные осложнения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики Луганской Народной Республики за истекшие сутки зарегистрировали два летальных случая от COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали два летальных случая, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, с начала пандемии в Республике жертвами болезни стали уже 272 пациента, у которых был диагностирован коронавирус.

Напомним, 25 февраля В Луганскую Народную Республику поступила вторая партия российской вакцины «Спутник V». Теперь сделать бесплатную прививку от COVID-19 может каждый желающий. Такую возможность для Республики обеспечила поддержка со стороны РФ.

- Благодаря помощи Российской Федерации вакцинирование от коронавирусной инфекции будет доступно не только гражданам, которые находятся в зоне риска, но и всем жителям Республики в возрасте от 18 лет, - сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

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