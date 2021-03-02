Через КПП «Еленовка» 1 марта прошли 180 человек

На сегодняшний день КПП «Еленовка» остается единственным работающим пунктом пропуска в ДНР. Фото: штаб «ООС»

Несмотря на провокационные действия с украинской стороны, свыше 180 человек удалось пересечь линию разграничения через гумкоридор на КПП «Еленовка» 1 марта. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики.

- На территорию ДНР запустили 18 транспортных средств и 98 человек, а на территорию Украины выпустили 18 транспортных средств и 84 человека, - рассказали в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе подразделения украинской армии активно обстреливали единственный работающий пункт пропуска в Республике. Таким образом, Киев намеренно блокировал поставки гуманитарной помощи в ДНР. При этом перенаправил все грузы на поставку через ЛНР - а именно пункты пропуска, которые до сих пор не были открыты именно из-за позиции украинских властей. Открытием КПП с ЛНР они пытаются передвинуть линию соприкосновения на 300 метров в свою пользу.

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