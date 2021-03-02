Спортсменка из ДНР прошла отбор на чемпионат России по плаванию

Екатерина показала лучшие результаты в эстафетном плавании вольным стилем. Фото: минспорт.рус

На предстоящем чемпионате России Донецкую Народную Республику будет представлять мастер спорта по плаванию Екатерина Середа. Такое право спортсменка получила после того, как завоевала золотую и бронзовую медали на чемпионате и первенстве Южного Федерального и Северо-Кавказского Федерального округов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

- Екатерина стала чемпионкой в эстафетном плавании 4 х 100 метров и бронзовым призером на дистанциях 50, 100, и 200 метров вольным стилем. Эти соревнования являлись отборочными для дальнейшего участия в чемпионате России. Он пройдет с 3 по 9 апреля в Казани, - рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что чемпионат и первенство Южного Федерального и Северо-Кавказского Федерального округов проходили в Волгограде с 22 по 26 февраля. В соревнованиях участвовали более 400 сильнейших пловцов.

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