Из-за обстрелов ВСУ поселки к югу от Донецка остались обесточенными

Продолжаются интенсивные обстрелы жилой инфраструктуры Донецка и его пригородов (архив) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В результате обстрелов со стороны украинских военных оказались обесточенными сразу два поселка к югу от Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Из-за обстрелов обесточены 2 населенных пункта - Сигнальное и Луганское, - сказано в сообщении СЦКК.

Ранее сообщалось, что в 16.30 подразделения ВСУ обстреляли из минометов село Сигнальное. Огонь открыли из подконтрольного Украине поселка Славное. В результате были повреждены жилые дома и хозпостройки мирных жителей.

- Повреждения зафиксировали по восьми адресам - улице Пушкина, 7, 8, 9; Пионерской, 6, 8, 9, 12 и Советской, 12. В трех случаях пострадало остекление домов, еще в трех - хозяйственные постройки и в двух - ворота, - рассказали наблюдатели.

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