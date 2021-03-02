В 5 городах ЛНР временно отключили воду

Ремонтники уже приступили к работам. Фото: lugvoda.com
В связи с ремонтом магистрального водовода диаметром 1 000 миллиметров 2 марта сократилась подача воды жителям пяти городов в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Лугансквода».
Там уточнили, что водоснабжение сокращено потребителям Антрацита, Перевальска, Петровского, Красного Луча и Алчевска - на 60%.
- С 6.00 сократится подача воды на Антрацит, Перевальск, Петровское, Красный Луч и Алчевск. Недопоставка воды составит не более 60 процентов, - рассказали коммунальщики.
Восстановить водоснабжение полностью планируют уже к вечеру 3 марта.
- Подача воды в прежнем режиме возобновится после проведения ремонтных работ, - уточнили на предприятии.
В ГУП ЛНР «Лугансквода» также назвали адреса, по которым 2 марта возможны перебои с водой из-за аварийных работ. Их можно узнать на официальном сайте предприятия.
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