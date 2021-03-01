2 марта в Донецке пойдет мелкий снег, +5 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 2 марта будет переменная облачность. Мелкий снег.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от плюс трех до плюс пяти градусов.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 15 до 20 метров в секунду.

2 марта почитается память великомученика Федора Тирона и праведной Мариамны. В старину верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит, ибо увиденная на Федора падающая звезда может означать тяжелую болезнь. Первый раз в году видны кучевые облака, серая ворона, чуя приход тепла, начинает строить гнездо. Люди живут ожиданием тепла, но зима еще напоминает о себе внезапными морозами. «Какая погода в этот день такому и лету быть».

По прогнозам синоптиков, 3 марта в Донецке и ДНР температурный фон сохранится прежним, пойдет мокрый снег.

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