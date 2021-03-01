В Луганске виновнику ДТП дали 9 лет тюрьмы

В ЛНР виновник ДТП получил 9 лет тюрьмы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ЛНР военный суд приговорил жителя Первомайска к 9 годам лишения свободы за вождение автомобиля в состоянии опьянения, которое стало причиной ДТП, повлекшего смерть двух пассажиров. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Авария произошла в мае 2020 года. Житель Первомайска передвигался по одной из улиц Брянки на легковом автомобиле ВАЗ 21063 и перевозил трех пассажиров. Не справившись с управлением, водитель врезался в электроопору, в результате чего два пассажира погибли на месте.

Суд дал виновнику ДТП 9 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года. На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

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