В Донецке народные дружинники провели спартакиаду

Алексей Кулемзин поздравил дружинников и пожелал новых добрых дел. Фото:администрация г.Донецка

В Донецке ко второй годовщине создания Народной Дружины состоялась спартакиада. Мероприятие дружинники провели в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва №1.

- Я уверен, что в этих молодых сердцах любовь к Родине, патриотизм и огромное желание сделать нашу землю свободной и процветающей. Я желаю вам всем здоровья, терпения и новых добрых дел, - обратился к собравшимся глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

В школе олимпийского резерва прошли состязания, объединившие более двух сотен дружинников со всех Республики. Они соревновались в армреслинге, гиревом спорте, перетягивании каната, беге, баскетболе и прочих дисциплинах. Спартакиада прошла как в командном, так и личном зачетах.

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