Ольга Кобцева: Проезд гумконвоя ООН через «Счастье-Луганск» не означает открытия самого КПП

Кобцева рассказала о ситуации вокруг КПП «Счастье-Луганск». Фото: ЛИЦ

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева заявила, что проезд гуманитарного конвоя международной организации на территорию ЛНР через КПП «Счастье-Луганск» не означает открытия самого контрольно-пропускного пункта.

1 марта 11 автомобилей с гуманитарным грузом Управления Верховного комиссара ООН с материалами для восстановления разрушенных домов, жилья прошли санитарную обработку на пункте пропуска и прибыли в ЛНР.

- Мы сегодня наблюдаем проезд впервые через пункт пропуска «Луганск-Счастье» гуманитарного груза. Но сказать о том, что пункт пропуска начал свою работу, мы не можем. Потому что с украинской стороной до сегодняшнего дня не согласованы параметры работы пунктов пропуска, не согласованы технические параметры назначения пунктов пропуска и говорить об одновременном открытии пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое» мы не можем, - подчеркнула Ольга Кобцева.

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