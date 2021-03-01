В ДНР страховых возмещений по полисам ОСАГО автовладельцам выплатили больше чем на 4 миллиона рублей

В ДНР страховых возмещений по полисам ОСАГО автовладельцам выплатили больше 4 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 1 марта общая сумма выплат по полису обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в ДНР превысила 4 миллиона рублей. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в страховой компании «Хатхор».

- Компанией урегулировано 106 заявлений о получении страхового возмещения на общую сумму более 4 миллиона рублей, - сообщает ДАН.

Компания продолжает оформлять договоры страхования и выполняет все свои обязательства по страховым случаям. Сейчас полис ОСАГО можно оформить без техосмотра.

С сегодняшнего дня открыт пункт приема заявлений по урегулированию убытков в Макеевке по адресу улица Свердлова, 58. Помимо этого, заявление об урегулировании можно подать в Донецке, Горловке и Старобешево. Всего в ДНР деятельность по оформлению полисов ОСАГО ведут 12 офисов. Еще работает порядка 160 отделений госпредприятия «Почта Донбасса», где также можно оформить страховку.

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