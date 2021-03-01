Пневмонии в ДНР за сутки выявили у 35 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пневмонии в ДНР за сутки выявили у 35 человек .

- Это на 13 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 23, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Всего в Республике на лечении от пневмоний находятся 902 пациента, из них 452 - на кислородной поддержке (плюс11 за сутки).

По данным Минздава, на сегодня в ДНР на лечении (стационарном и амбулаторном) 5691 пациент, выписаны – 16 681 человек, летальных случаев – 2038.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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