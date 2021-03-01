Появилось сообщение о минировании еще одной школы в Донецке

Полицейские проверяют информацию о минировании школ Донецка. Фото: МВД ДНР

МВД ДНР проверяет информацию о минировании 35 школ Донецка.

- По оперативным данным информация о минировании не подтвердилась: Буденновский р-н: школа № 148; Петровский р-н: школы №№ 111, 107; Кировский р-н: школы №№ 130,112, 78; Куйбышевский р-н: школа № 46, - сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Напомним, что сегодня утром целый ряд школ Донецка на электронный адрес получил анонимные сообщения о минировании зданий. Первым о ЧП в своем тelegram-канале сообщил мэр города. Полиция продолжает проверять информацию о минировании школ столицы.

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Об этом сообщает МВД (подробнее)