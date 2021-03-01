Полиция проверяет информацию о минировании школ в Донецке. Фото: МВД ДНР
На электронную почту ряда школ Донецка поступили анонимные сообщения о том, что на территории учебных заведений находятся взрывные устройства.
- В данный момент сотрудники полиции проводят обследования учебных заведений, а также устанавливают лицо, причастное к распространению указанной информации, - говорится в сообщении МВД ДНР.
Полицейские отметили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма - преступление, которое наказывается лишением свободы до 5 лет.
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