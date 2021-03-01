Детей эвакуируют: 34 школы Донецка получили сообщение о минировании

34 школы Донецка получили сообщение о минировании. Фото: МВД ДНР

На электронный адрес 34 школ Донецка поступила информация о минировании зданий. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

На данный момент проводится эвакуация детей.

- Уважаемые родители, проконтролируйте, чтобы дети пришли домой! В ходе обследования в МОУ «Школа № 30 г. Донецка» Кировского района информация о минировании не подтвердилась, - сообщил мэр.

«Комсомольская правда» отслеживает ситуацию.

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