В ЛНР выпустили марки с прославленными атаманами донских казаков

Блок выпущен тиражом 800 экземпляров, цена – 140 рублей. Фото: «Почта ЛНР»

«Почта ЛНР» ввела в обращение блок художественных почтовых марок «450-летие служения донских казаков Российскому государству».

На почтовом предприятии рассказали, что на двух марках изображены прославленные атаманы Орлов и Греков. Василий Петрович Орлов (1745 – 1801) – генерал от кавалерии, войсковой атаман Донского казачьего войска, участник русско-турецких войн. Петр Матвеевич Греков (1762 – 1817/1818) – генерал-майора войска Донского, участник Наполеоновских войн.

На марке «Василий Орлов» изображены его портрет и художественная картина Константина Филиппова «Казаки в походе». На марке «Петр Греков» - портрет генерала и художественная картина Николая Самокиша «Погоня». Также на блоке изображена художественная картина Алексея Саврасова «Зима».

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