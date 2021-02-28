Погода в Донецке: днем 1 марта будет облачно и 3 градуса тепла

В Донецке будет пасмурно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

1 марта в Донецке и Донецкой Народной Республике будет облачно. С утра местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха утром около нуля градусов. Днем – до +3 градусов. Вечером – 1-2 градуса мороза. Северный ветер будет дуть скоростью от 2 до 4 м/с.

В этот день почитается память праведной Мариамны, которая жила в I веке и была сестрой апостола Филиппа. В народе 1 марта - Ярилин день, Ярило, Маремьяна-кикимора. В этот день в средневековой Руси встречали Новый год. По приметам судили о погоде на лето. Говорили, каков первый день года, таков будет и первый день лета. Глубокий снег и сугробы предвещают теплый год. Повеял теплый ветерок – летом будут частые дожди, при северном ветре лето пройдет с похолоданиями. Потепление 1 марта – к последующим заморозкам. Облака высоко и быстро плывут – к хорошей погоде.

По прогнозам синоптиков 2 марта будет облачно, без осадков. Днем до 4 градусов тепла, вечером +1…+2 градуса. Западный ветер будет дуть скоростью от 4 до 6 м/с, порывами - до 13 м/с.

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