В ЛНР сказали, при каком условии гумконвой ООН зайдет в 1 марта через КПВВ «Счастье»

Украина под надуманным предлогом не пропустила гумконвой через переход «Новотроицкое-Еленовка» под Донецком. Фото:ГПСУ

Представитель ЛНР в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник на своей странице в соцсети сказал, при каком условии гумконвой ООН зайдет в 1 марта через КПВВ «Счастье».

Политик отметил, что Украина развязала обстрелы в районе перехода «Новотроицкое-Еленовка» и перенаправила колонну с гуманитарным грузом ООН на пока не функционирующий автомобильный переход «Счастье-Луганск». Представители ЛНР в диалоге с представительством ООН пришли к договоренности, что гуманитарный груз в экстренном порядке будет принят 1 марта на КПВВ «Счастье».

- И так оно и будет, если украинская сторона не устроит какую-то новую провокацию, - подчеркнул Мирошник. - Пока же, украинские «полуэвропейци» ведут массированные обстрелы территории ЛДНР, устраивают проблемы для гуманитарных грузов, но при этом кричат на всех углах, что «злые сепары» блокируют проход гумконвоя.

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