В МГБ ЛНР выяснили, кто под именем «Олег Бондаренко» распространяет фейки о Республике

В ЛНР начато уголовное преследование в отношении Николая Кизана. Фото: МГБ ЛНР

МГБ ЛНР установило данные сотрудника центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ, который распространяет ложную информацию о ситуации в Республике.

- Кизан Николай Романович, 1990 года рождения, уроженец города Калуш Ивано-Франковской области, используя подставной аккаунт «Олег Бондаренко» систематически размещает в различных группах соцсети «ВКонтакте» заведомо искаженную информацию, ведет дискредитацию органов власти, силовых структур, - говорится в сообщении пресс-службы МГБ.

В ведомстве отметили, что по результатам правовой оценки начато уголовное преследование в отношении Кизана.

Напомним, сложная ситуация в республиках Донбасса не является каким-то секретом. Как и намерение Киева решить конфликт силовым путем. Власти Украины поставили перед спецслужбами задачу нагнетать общественное недовольство в ЛНР и ДНР через подставные аккаунты в соцсетях.

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