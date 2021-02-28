Жителям республик Донбасса больше не нужна самоизоляция при поездках на Украину через Россию

Основной поток жителей ДНР идет через пункт пропуска «Гоптовка» между Белгородом и Харьковом. Фото: ГПСУ

С 26 февраля украинские власти вернули РФ в список стран «зеленой зоны». Теперь для всех, кто въезжает в незалежную со стороны России больше не потребуется самоизоляция. Такое решение принял Минздрав Украины.

Хорошая новость для десятков тысяч жителей ДНР и ЛНР. В связи с тем, что пункты пропуска на линии разграничения в Донбассе закрытии из-за карантина, сотни людей из республик ежедневно едут на Украину через Россию.

До этого решения все дончане и луганчане, выезжавшие таким путем в незалежную, должны были устанавливать приложение «Дій вдома» («Действуй дома») и проходить 14-дневную самоизоляцию. Ее можно было прервать, сделав ПЦР-тест и получив отрицательный результат.

Впрочем, ушлые перевозчики нередко договаривались с украинскими пограничниками за мзду пропускать жителей ДНР и ЛНР без самоизоляции.

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