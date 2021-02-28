Украина пугает жителей Донбасса, что «разберется» с их двойным гражданством

На самом деле жители Донецка – граждане трех государств Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету министров Украины в течение двух месяцев разработать законопроект о двойном гражданстве. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания совета 26 февраля.

В Киеве весьма озабочены, что количество граждан РФ среди дончан и луганчан исчисляется уже сотнями тысяч. Но при этом Данилов рассказал очередную украинскую сказку: мол, когда территории республик будут «освобождены», то люди сами откажутся «от бумажек».

Однако, в цивилизованных странах (к которым Украина себя причисляет) разрешено двойное гражданство. А украинских граждан с польскими, итальянскими, румынскими, венгерскими и израильскими паспортами намного больше, чем жителей ДНР и ЛНР с паспортами РФ.

Впрочем, когда это Киев стеснялся в способах дискриминации дончан? Как тут не вспомнить украинское «ноу-хау» с выплатами пенсий жителям республик. Вот и второе гражданство могут разрешить получать в любой стране, кроме России.

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