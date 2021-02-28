В Донецке прошел кастинг конкурса красоты «Краса Донбасса – 2021»

В конкурсе участвуют девушки разных возрастов, из разных городов и учебных заведений. Фото: vk.com/mrespublika

Около ста девушек приняли участие в кастинге республиканского конкурса красоты «Краса Донбасса – 2021», который прошел 27 февраля в Донецке.

- С 10 по 23 февраля девушки в возрасте от 14 до 25 лет присылали заявки на участие в очном этапе конкурса. Из 500 заявок отобрали порядка 100 участниц, которые были приглашены на кастинг, — рассказали в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

После кастинга организаторы конкурса отберут 20 участниц, которые встретятся в финале 25 марта. Десять девушек выступят в младшей категории «Юная Краса Донбасса» и столько же в старшей категории «Краса Донбасса». Финалисток ждет длительная подготовка к шоу, после которого победительницы отправятся в Москву на конкурс «Русская Красавица».

- Участвуют девушки разных возрастов, из разных городов и учебных заведений. Даже те, кто принимал участие в прошлом году, удивили своими изменениями в лучшую сторону. Конкурс вдохновил на поиск новых увлечений в индустрии красоты и моделинга, − отметил руководитель ОО «МР» Кирилл Макаров.

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