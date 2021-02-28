Разведка ДНР обнаружила появление 12 танков из 35-й бригады ВСУ на горловском направлении

Украинские военные стягивают танки к линии фронта. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В Народной милиции ДНР сообщили, что разведка обнаружила появление 12 танков Т-72 из состава 35-й отдельной бригады морской пехоты на железнодорожной станции в Константиновке. Это горловское направление. Впрочем, танки могут быть оперативно переброшены и в направлении Дебальцево, Донецка и Ясиноватой.

Всего ВСУ разместили 51 единицу боевой техники и вооружения вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Это грубейшее нарушение договоренностей.

Тем временем, украинские военные два раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР. Боевики 3-го батальона 28-й бригады с позиций в районе Марьинки обстреляли район донецкого поселка шахты «Трудовская», выпустив 5 гранат из АГС.

На Мариупольском направлении боевики 1-го батальона 36-й бригады морской пехоты обстреляли село Октябрь, выпустив 2 гранаты из РПГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военные обстреляли из тяжелых минометов три села на Дебальцевском направлении

Под огонь боевиков из 59-й бригады попали Лозовое, Нижнее Лозовое и Логвиново (подробнее)