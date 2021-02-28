Коронавирус в ДНР: За сутки 109 жителей заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 109 жителей. 9 человек умерли от опасной инфекции. За это время 2 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 260 исследований, из них выявлен 91 случай заболевания (35,0 %) и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 24410. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 5691 житель. Общее число выписавшихся после излечения – 16681. Летальных случаев – 2038.

Также за сутки выявлено 46 случаев пневмоний, на 28 случаев меньше, чем за предыдущий день. 28 человек госпитализированы. Всего на лечении 879 пациентов с пневмониями, из них 475 на кислородной поддержке (+9 за сутки).

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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