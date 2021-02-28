В Макеевке погиб рыбак

Спасатели беседовали с любителями подледного лова о соблюдении мер предосторожности. Фото: МЧС ДНР

27 февраля в Макеевке погиб 66-летний рыбак. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Происшествие случилось на водоеме «Горячий» в поселке Путь Ильича Кировского района.

- Спасатели ГПСО Макеевки с помощью надувной лодки и спасательной веревки извлекли на берег тело пожилого мужчины, - говорится в сообщении.

От МЧС привлекались 3 машины и 10 спасателей.

В спасательном ведомстве обращают внимание любителей рыбной ловли и других жителей на опасность выхода на лед. Из-за резкого потепления лед стал рыхлым и тонким. Поэтому не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем.

Также сотрудники МЧС провели профилактические рейды по водоемам Республики. Спасатели беседовали с любителями подледного лова о соблюдении мер предосторожности на льду, вручали памятки. Сотрудники МЧС объяснили, каких участков льда рыбакам следует избегать и какие подручные средства спасения они должны иметь.

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