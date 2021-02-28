Украинские военные обстреляли из тяжелых минометов три села на Дебальцевском направлении

По селам украинские военные выпустили 16 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские силовики вечером 27 февраля обстреляли районы сел Лозовое, Нижнее Лозовое и Логвиново, при обстрелах использовались 120-мм минометы. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- Боевики 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ с позиций вблизи Светлодарска по приказу комбрига полковника Геннадия Шаповалова обстреляли из минометов калибра 120 мм район Лозового, выпустив пять мин, - говорится в сообщении.

С позиций ВСУ в районе Мироновского выпустили три 120-мм мины по селу Нижнее Лозовое, а также восемь мин такого же калибра по району села Логвиново.

- Эти факты доведены представителям украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с целью принятия мер и исключения обвинения ЛНР в провокациях, - сообщили в НМ ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народная милиция ЛНР обнаружила киевских силовиков на участке разведения сил

Они находились на бывших позиция ВСУ вблизи Золотого (подробнее)