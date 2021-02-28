В ЛНР закупят тесты для проверки жителей на антитела к коронавирусу перед вакцинацией

Перед иммунизацией жителей ЛНР протестируют на антитела к COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти ЛНР выделили деньги на закупку ИФА-тестов для проверки на антитела к COVID-19. Об этом заявил Глава Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что тестирование необходимо будет пройти перед вакцинацией.

Напомним, что переболевшие коронавирусом люди, у которых сохраняется высокий показатель антител, могут не проходить вакцинацию. Но многие жители даже не подозревают, болели ли они на самом деле COVID-19. А те, у кого ранее диагностировали коронавирус, не знают нынешнего показателя антител в их организме.

Вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной «Sputnik V» началась в Республике 1 февраля. Первыми ее прошли медицинские работники, педагоги, сотрудники МВД, МЧС ЛНР и военнослужащие Народной милиции. 25 февраля в Республику привезли вторую партию вакцины. Теперь пройти иммунизацию могут все желающие жители ЛНР.

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