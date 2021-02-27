Альпинисты из ЛНР заложили капсулу времени на вершине горы Сельды-Восточная

Альпинисты оставили на вершине горы капсулу времени. Фото: Федерация альпинизма и скалолазания ЛНР

Альпинисты из Луганской Народной Республики во время своей экспедиции на Кавказ покорили вершину горы Сельды-Восточная. Об этом Луганскому информационному центру рассказал пресс-секретарь Федерации альпинизма и скалолазания ЛНР Алексей Шевченко.

— Студентка Анастасия Максимова, входящая в состав штурмовой группы, развернула знамя Института гражданской защиты Луганского государственного университета имени Владимира Даля на вершине Сельды-Восточная и заложила капсулу времени в контрольный тур вершины, — рассказал Шевченко.

Восхождение на вершину было не из легких. На высоте 3554 метров над уровнем моря было морозно и ветряно, но несмотря на все трудности экспедиция прошла успешно.

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